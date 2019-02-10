2019/02/10 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن الرئيس المؤقت (الأكبر سناً) في برلمان اقليم كوردستان عن التوصل الى "اتفاق" بين الحزبين الرئيسيين من شأنه أن ينهي جموداً استمر عدة شهور في الاقليم.

ووردت تصريحات ريفينك هروري على الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، الذي أشار بدوره الى أن الاتفاق بين الحزبين شمل المناصب الثلاثة.

ورغم مرور أكثر من ثلاثة أشهر على الانتخابات لا تزال القوى الفائزة منقسمة بشأن تقاسم مناصب رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة وهيئة رئاسة البرلمان.

وحصد الحزب الديمقراطي في انتخابات 30 أيلول سبتمبر على 45 مقعداً.



وجاء حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المرتبة الثانية بـ21 مقعداً.

وقال هروري في تصريحه إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني وافق على منح منصب رئيس البرلمان الى الاتحاد الوطني، مشيراً الى أن الحزب الديمقراطي سيحصل في المقابل على منصب النائب الأول، فيما ستحصل الاقليات على منصب النائب الثاني.

ولا تعد تصريحات هروري بياناً رسمياً ولم يتم تأكيدها من قبل القوى الأخرى.



ولم يتسن لكوردستان 24 الوصول الى قيادة الحزبين للتعليق.

وأدلى هروري بهذا التصريح بعد اجتماع عقده الحزبان الرئيسيان في اربيل في احدث محاولة منهما لتسريع مفاوضات تشكيل الحكومة الاقليمية.

وقال هروري "نحن ننتظر أن ترسل القوى السياسية اسماء مرشحيها".

ووافق الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني مؤخراً على عقد جلسة برلمانية في 18 شباط فبراير لانتخاب رئيس للبرلمان ونائبيه.

وأضاف أنه على الرغم من أن أسماء بعض المرشحين يتم تداولها بين البرلمانيين لكنه لم يتم عرض أي منها للتصويت في الجلسة القادمة.

وبشأن مرشح حزبه، قال هروري إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يمسه بعد لكنه سيفعل ذلك في الوقت المناسب، مضيفاً أن حزبه لم يواجه مشاكل في اختيار المرشحين.

ومن المرجح أن يحصل التركمان على منصب النائب الثاني، حسبما ذكر اعضاء المجموعة مراراً بعد مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وإذا ما نجح برلمان كوردستان في اختيار رئيسه ونائبيه فسيكون امام مهمة اخرى تتمثل في انتخاب رئيس للإقليم ثم رئيس للحكومة.

ويتألف برلمان الاقليم من 111 مقعداً بضمنها 11 للأقليات.





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