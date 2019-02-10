ما هي المناصب التي سيحصل عليها الديمقراطي والاتحاد والتغيير بحكومة إقليم كوردستان؟

2019/02/10 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – السليمانيةأعلن الاتحاد الوطني الكوردستاني، استكمال الجزء الأكبر من المشروع الذي من المقرر أن يصبح الحجر الأساس في الاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول الحكومة المقبلة في إقليم كوردستان، بعد عرضه في اجتماع بين الجانبين الأسبوع المقبل.وقال المتحدث باسم الاتحاد، سعدي أحمد بيره، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، "حتى الآن لا توجد صيغة نهائية، لكننا أكملنا 65% إلى 70% من المشروع، وما تبقى سنكمله لاحقاً مع الحزب الديمقراطي".وبحسب المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية فإن المناصب التي تحققت بشأنها التفاهمات هي: مناصب الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

- رئيس إقليم كوردستان - رئيس حكومة إقليم كوردستان- نائب رئيس برلمان كوردستان - وزارتان سياديتان مناصب الاتحاد الوطني الكوردستاني: - رئيس برلمان كوردستان - نائب رئيس حكومة الإقليم- وزارة سيادية مناصب حركة التغيير: - نائب رئيس إقليم كوردستان- وزارة سيادية - وزارتان خدميتانأما تحديد المرشحين والخوض في التفاصيل فيعتمد على التوصل لاتفاق سياسي وإداري بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني من جهة وبين الحزب الديمقراطي والتغيير من جهة أخرى.والأسبوع الماضي، أعلن عن اتفاق مبدئي بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تؤكد أن أسس تشكيل مؤسسات الحكم ستتوضح في غضون عشرة أيام، وبعد اختيار هيئة رئاسة البرلمان سيتم تفعيل رئاسة الإقليم عبر قانون خاص، ليتولى رئيس الإقليم تكليف مرشح الحزب الفائز بتشكيل الحكومة.يذكر أن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي قرر في اجتماعه الذي عقد في 3-12-2018 برئاسة الرئيس مسعود البارزاني، ترشيح نيجيرفان البارزاني رئيساً لإقليم كوردستان، ومسرور البارزاني رئيساً لحكومة إقليم كوردستان.وتصدر الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في إقليم كوردستان في 30 أيلول الماضي بحصوله على 45 مقعداً تلاه الاتحاد الوطني بـ21 مقعداً، ثم حركة التغيير بـ 12 مقعداً.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله

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