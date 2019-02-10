2019/02/10 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلن اليوم المتنبئ الجوي صادق عطية، ، حالة الطقس خلال اليومين المقبلين في مختلف مناطق البلاد، ودعا مرتادي الطرق الخارجية الى الحذر.وكشف عطية عبر صفحته الشخصية”الفيسبوك” تابعتها اليوم الثامن انه “تستمر حالة عدم الاستقرار بالتأثير هذه الليلة وصباح الاحد في مناطق متفرقة من مدن الشمال حيث تستمر الاجواء غائمة بشكل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذريات من السفر الى عشر مناطق عراقية هذا الايام لهذه الاسباب الجوية صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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