الهجوم يتواصل على ليفاندوفسكي والبولندي يرد

2019/02/10 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر انضم أولي هونيس، رئيس بايرن ميونخ، للمنتقدين لأداء مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، وذلك بعد التصريحات الأخيرة لديتمار هامان، لاعب الفريق السابق.

ووصف هامان ليفاندوفسكي باللاعب الكسول وقليل الحركة ويسبب مشكلة لفريقه، مما دفع الأخير للرد قائلاً إن لاعب بايرن السابق آرائه حمقاء ولا يفهم شيء كروياً.

وعقب مباراة بايرن وشالكه، قال هونيس لوسائل الإعلام: : "برأيي هذا ليس عرضاً كبيراً من ليفاندوفسكي، أن تسجل هدفاً وتصنع آخر ليس كذلك، العرض الكبير عندما تسجل أربعة أهداف".



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وعلق البولندي قائلاً للمراسلين: "أربعة أهداف؟ ربما هدف آخر نعم، ولكن بعد مباراة ل120 دقيقة بالكأس يحدث أن تفقد بعضاً من تركيزك، علي أن أكون أكثر تركيزاً".

بينما رد حسن صالح حمزيزيتش، المدير الرياضي للفريق، على هامان هو الآخر قائلاً: "برأيي هامان هو من أصبح مشكلة لسكاي، يشن حملة على ليفاندوفسكي لأنه لا يشاهد المباريات جيداً".

وانتصر بايرن ميونخ على ضيفه شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل ليفاندوفسكي هدفاً وصنع آخر بالمباراة مساء السبت.





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