جوجل يحتفي بأعمال موليير المسرحية الخالدة

2019/02/10 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم الأحد بمجمل أعمال الشاعر والممثل الفرنسي موليير، حيث وضع محرك البحث أكثر من صورة كاريكاتورية ولوحات تجسد موليير، وكذلك بعض اللوحات التى تجسد بعضاً من أعماله الفنية الخالدة.

ولد موليير في الـ15 عمن يناير-كانون الثاني عام 1622، في باريس، واسمه الحقيقي هو جان باتيست بوكلان، تعلم في كلية كليرمون اليسوعية، كما تلقى فيها روائع الأدب والفلسفة، كما تعلم اللغة اللاتينية أيضاً.

درس موليير القانون و كان يزاول مهنة المحاماة، و لكن في عام 1643 قرر أن يتجه للمسرح.

قدم موليير حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتميزت أعماله المسرحية بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف الكوميدية، وكان له تأثير كبير فى تطوير المسرح فى أوروبا والعالم.

وتعد أشهر مؤلفاته هي : مدرسة الزوجات، مدرسة الأزواج، البخيل، و طبيب رغم أنفه وغيرها من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً، لتصبح من أشهر وأهم الأعمال المسرحية في التاريخ.

توفي موليير في الـ17 من فباير-شباط 1673 وكان آخر أعماله مسرحية “المريض الوهمى”، والتي رحل بعد تقديم العرض الرابع لها.

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