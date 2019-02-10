2019/02/10 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… تمكنت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية, من استهداف تجمعات مرتزقة السعودية في قطاع نجران بصاروخ باليستي.وقال مصدر عسكري, إن “القوة الصاروخية لدى الجيش واللجان الشعبية الیمنیة تمكنت من إطلاق صاروخ باليستي “زلزال1″ محلي الصنع على تجمعات مرتزقة الجيش في صحراء الأجاشر قبالة نجران”.وأشار إلى أن “الصاروخ أصاب تجمعات المرتزقة, ما أسفر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصاروخية اليمنية تستهدف بـ”الباليستي” تجمعات مرتزقة السعودية في نجران alansaar.

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