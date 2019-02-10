2019/02/10 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد الحرس الثوري الايراني, أنه سيواصل تطوير السلاح الصاروخي دون توقف, مؤكداً أننا لن نتراجع عن ذلك.وقال الحرس في بيان على أعتاب الذكرى الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية, إنه “سيواصل تطوير السلاح الصاروخي للبلاد استجابة لحاجة الدولة والشعب المسلم ولن يتم التراجع او الدخول في مفاوضات حولها”.وأضاف أن “الاستقلال وإضفاء الطابع المأسسي على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري: سنواصل تطوير السلاح ولن نتراجع alansaar.

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