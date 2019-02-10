الحلبوسي يشارك بفعاليات البرلمان العربي في القاهرة

2019/02/10 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..غادر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة بفعاليات البرلمان العربي.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الحلبوسي سيشارك بفعاليات البرلمان العربي المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ورئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر”.وأضاف البيان، […]

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