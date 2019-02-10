2019/02/10 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Mwdk2VSJ-Qc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عشائر المثنى تستجيب لتوجيهات لمرجعية وترفض بعض الممارسات خلال المناسبات الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عشائر المثنى تستجيب لتوجيهات لمرجعية وترفض بعض الممارسات خلال المناسبات الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).