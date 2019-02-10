عشائر خفاجة تهدد بغلق المنافذ الحدودية في حال عدم اطلاق قيادي في الحشد الشعبي

2019/02/10 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

طالبت عشائر خفاجة في محافظة البصرة، بالكشف عن مصير قائد قوات "أبو الفضل العباس" أوس الخفاجي.



محذراً من غلق المنافذ الحدودية مع دول الجوار.وقال الشيخ عادل الخفاجي، إن "من اعتقل الشيخ أوس يعني اعتقل جميع أفراد عشيرة خفاجة، ونحن نطالب الجهة التي قامت بأعتقاله بالكشف عنه فوراً".



محذراً من غلق جميع المنافذ الحدودية العراقية مع دول الجوار وقطع الشوارع الرئيسة في البصرة وغيرها من المدن. أكدت مديرية أمن الحشد الشعبي، الخميس الماضي، اعتقال زعيم لواء "أبو فضل العباس"، أوس الخفاجي، مشيرةً إلى أن ذلك جاء ضمن حملة واسعة لإغلاق أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد في الكرادة بالعاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأن "قوة من أمن الحشد الشعبي، قامت بإغلاق أربع مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".يشار إلى أن الخفاجي رجل دين وسياسي عراقي، كان أحد أقطاب التيار الصدري، ثم أصبح الأمين العام لقوات "أبو الفضل العباس" التي أسسها عام 2012 وتعد مكوناً بارزاً في "الحشد الشعبي".وخلال السنوات الماضية، شارك لواء "أبو فضل العباس" في معارك دفاعاً عن قوات الرئيس السوري، بشار الأسد، كما حارب تنظيم داعش لاحقاً، وحتى الآن تعرضالخفاجي للعديد من محاولات الاغتيال سواء في العراق أو سوريا.

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