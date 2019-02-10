واع / اهم مباريات الدوري الاسباني

2019/02/10 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

10/02/2019 09:40:00 AM |

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واع / بغداد / متابعة

تستكمل ، الاحد ، مباريات الدوري الاسباني في جولتها الثالثة والعشرون وأبرزها مباراة برشلونة وأتلتك بلباو.

إذ يطمح النادي الكتلوني اليوم الاحد في تحقيق فوز علي حساب نادي أتلتيك بلباو على ملعب الأخير وبين جماهيره، في مهمة ستكون صعبة أمام منافس عنيد، خصوصا أنه تعادل أمامه في لقاء الدور الأول بهدف لكل فريق على ملعب الكامب نو، فهل يتمكن من الفوز عليه، حيث يدرك المدرب فالفيردي صعوبة المهمة، ويأمل في توسيع الفارق مع أقرب منافسيه، بعد فوز الريال علي الأتلتيكو وخطف الوصافة منه.

وإليكم مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد،

أتلتك بلباو × برشلونة ..



الساعة 10:45 مساء على قناة بي ان سبورت 3

فالنسيا × ريال سوسيداد ..



الساعة 6:15 مساء على قناة بي ان سبورت 3

اشبيلية × ايبار ..



الساعة 8:30 مساء على قناة بي ان سبورت 3

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