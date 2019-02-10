سوق الشيوخ تعد بتوزيع الاراضي على جميع معلميها في غضون شهرين

2019/02/10 | 10:10

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

وعدت بلدية قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار باكمال توزيع الاراضي السكنية على جميع معلميها ومدرسيها غير المستفيدين في غضون شهرين اثنين.





شبكة اخبار الناصرية:وعدت بلدية قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار باكمال توزيع الاراضي السكنية على جميع معلميها ومدرسيها غير المستفيدين في غضون شهرين اثنين.وقال مدير بلدية القضاء حسين فرج لشبكة اخبار الناصرية ، ان دائرته خصصت 2500 قطعة ارض سكنية ضمن المقاطعة 64 لتوزيعها للمعلمين والمدرسين غير المستفيدين .واوضح ان البلدية حاليا في طور اعداد والفرز والترقيم واستحصال صور القيود تمهيدا للمباشرة بالتوزيع بعد التنسيق مع نقابة المعلمين .ورجح ان يتم التوزيع في الـ 25‪ ‬ من شهر اذار المقبل لتصفر بعد ذلك جميع طلبات التمليك لشريحة المعلمين .انتهى،ت ع ح.

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