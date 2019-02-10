النجف: نعتزم الخروج من لقاء الشرطة بنتيجة ايجابية

2019/02/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت الهيئة الادارية لنادي النجف الرياضي، اليوم الاحد، عزم فريقها الكروي على الخروج بنتيجة ايجابية من مباراته امام فريق الشرطة.وقال امين سر نادي النجف باسم محمد لـ"الغد برس"، ان "مباراتنا امام فريق الشرطة صعبة ولاسيما انها امام فريق يضم لاعبين دوليين عديدين، وهو بمثابة منتخب وطني، فضلا عن كونه سيخوض اللقاء على ارضية ملعب الشعب الدولي وامام جمهوره في بغداد".

واكد نجف "نسعى لتحقيق نتيجة ايجابية في المباراة والظهور بشكل يرضي طموحات النادي وجمهوره"، مشيرا الى ان "فريق النجف أعد العدة جيدا لهذه المباراة".ولفت الى ان "فريق النجف لا يشكو من اصابات او حرمان خلال مباراة اليوم، ووضع جميع اللاعبين جيد".ومن المقرر ان تقام مباراة الشرطة وضيفه النجف اليوم الاحد على ارضية ملعب الشعب الدولي، لحساب الدور 16 من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

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