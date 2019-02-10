2019/02/10 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن نسبة الغمر بلغت 90 بالمئة من مساحات هور ابو زرك بعد ارتفاع حجم الاطلاقات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد المائية: نسبة الغمر بلغت 90 % من مساحات هور ابو زرك) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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