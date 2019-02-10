الموارد المائية: نسبة الغمر بلغت 90 % من مساحات هور ابو زرك

2019/02/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، اليوم الأحد، أن نسبة الغمر بلغت 90 بالمئة من مساحات هور ابو زرك بعد ارتفاع حجم الاطلاقات

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