2019/02/10 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس البرلمان يصل إلى القاهرة تلبية لدعوة رسمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/10 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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