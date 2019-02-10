إجرام بغداد : القبض على عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة

2019/02/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد، عن إلقاء القبض على

عدد من المتهمين بجرائم جنائية مختلفة وفق مذكرات قبض قضائية صادرة من

المحاكم المختصة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وبينت المديرية، أن خمسة من المتهمين بقضايا القتل ومتهم مطلوب

بقضية تسليب.

فضلا عن عدد من المتهمين بقضايا تنوعت بين جرائم السرقة والاتجار

بالبشر و مطلوبين اثنين وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة

الإرهاب.

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