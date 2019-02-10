2019/02/10 | 10:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
تقرير ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب شعبي وسياسي بقرار تجريم الدكة العشائرية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ترحيب شعبي وسياسي بقرار تجريم الدكة العشائرية
تقارير الغدير
ترحيب شعبي وسياسي بقرار تجريم الدكة العشائرية
الأحد 10 فبراير 2019 - 10:07
ترحيب شعبي وسياسي بقرار تجريم الدكة العشائرية
تقرير ..
علاء حسين
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترحيب شعبي وسياسي بقرار تجريم الدكة العشائرية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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