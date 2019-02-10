روسيا : امريكا منعت الحشد الشعبي من ضرب داعش والبغدادي بحمايتها

2019/02/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت وكالة انباء "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر مطلع في قوات سوريا الديمقراطية الكردية/ قسد"، قوله، إن "البغدادي متزعم عصابات داعش الإرهابية يقيم حاليا تحت حراسة مشددة تقوم عليها وحدة من القوات الأمريكية في إحدى الأماكن السرية بمنطقة شرق الفرات".وأضاف المصدر ، أن "قيام القوات الأمريكية بتأخير مقصود لعملية إنهاء وجود مسلحي داعش في منطقة هجين بريف دير الزور حيث الجيب الداعشي الأخير في المنطقة، يندرج في سياق إتاحة المجال لتنفيذ مخطط يتضمن تصوير عمليات إنزال "كومندوس" أمريكية في مناطق انتشار "داعش" بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ليتم الإعلان بعدها عن اعتقال البغدادي خلال هذه العمليات ومن ثم إعلان هزيمة تنظيم "داعش".وتابع "لهذه الغاية فقط، قامت القوات الأمريكية بمنع "قسد" التابعة لها من التقدم باتجاه الجيب الصغير حيث الكيلومترات المربعة القليلة التي بقيت للعصابات شرق الفرات.واكد ان القوات الامريكية منعت الحشد الشعبي من توجيه أية ضربات ضد عصابات داعش الارهابية في منطقة هجين حيث عمل الطيران الأمريكي على توجيه ضربات تحذيرية باتجاه قوات الحشد الشعبي عندما حاولت التقدم أو قصف أماكن تواجد "داعش" بريف دير الزور، بحس التقرير الروسي.وتقول الوكالة الروسية، بحسب مصدرها، إن سيناريو قريب جدا سوف تقوم به القوات الأمريكية من خلال عملية إنزال جوي سوف تنفذها قوات أمريكية خاصة في منطقة هجين ويتم بعدها إعلان اعتقال أو مقتل أبو بكر البغدادي الذي حرصت القوات الأمريكية على اعتقاله حيا.انتهى ..م ف

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