استثمار بغداد تعلن عودة معمل التجهيزات العسكرية بعد توقفه منذ 2003

2019/02/10 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، الأحد، عن عودة معمل التجهيزات العسكرية والذي توقف منذ عام 2003، مشيرا إلى أن العمل سيسهم بتشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.وقال الزاملي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المعمل مجهز بأحدث المكائن ذات التقنية العالية ومن المناشئ الرصينة بتنوعه وشموله لجميع […]

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