2019/02/10 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كربلاء – عراق برس- 10 شباط ، فبراير: اعلنت مديرية شرطة كربلاء تشكيل لجان فرعية في جميع المحافظات للعمل على إكمال أسماء المطلوبين للعدالة وفق الاسم الرباعي واللقب واسم الام والتولد وتم إدخال هذه المعلومات وفق قاعدة بيانات موحدة لإنهاء موضوع التشابه في الأسماء مع تحديث تلك المعلومات بشكل مستمر.

وتابعت المديرية ، أن ” مباشرتها بهذا النظام مع بدء العام الجديد في المحافظة بمتابعة وإسناد قائد الشرطة وبالتعاون مع مدراء الأقسام التحقيقية “، مؤكدة ، أن ” مديرية الأدلة الجنائية عملت على إنهاء هذه المشكلة في عموم مناطق العراق نظرا لأهمية موضوع تشابه الأسماء أثناء تدقيق المطلوبين في السيطرات الخارجية، وأيضا أثناء تدقيق أسماء المواطنين لدى مراجعتهم الدوائر الرسمية” .



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعلن الانتهاء من مشكلة تشابه أسماء المطلوبين للعدالة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعلن الانتهاء من مشكلة تشابه أسماء المطلوبين للعدالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).