الحلبوسي يصل الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر يخص السودان

2019/02/10 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداكدت شبكة الاعلام العراقي، اليوم الاحد، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل الى القاهرة بعد منتصف ليلة امس.

واشارت الشبكة ان “زيارة الحلبوسي الى القاهرة جاءت لمشاركته في جلسة الإستماع خلال مؤتمر القيادات العربية الرفيعة للبرلمان العربي، المخصصة لجمهورية السودان والتضامن معها ودعم رفعها من قائمة الدول الراعية للارهاب”.

واضافت “والتي من المقرر عقدها اليوم الأحد بمشاركة رؤساء البرلمانات العربية واعضاء من الكونغرس الاميركي واعضاء من البرلمان الاوربي، مؤكدة ان “الحلبوسي سيلتقي كبار المسؤولين المصريين”.

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