اعادة اعمار 350 دار سكني في ايمن الموصل

2019/02/10 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعادت محافظة نينوى اليوم الاحد، اعمار 350 دار سكني في الجانب الايمن لمدينة الموصل.

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