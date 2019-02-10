نائب توجه نصيحة لعبد المهدي لأنجاح عمل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد

2019/02/10 | 10:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

قال محمد كريم البلداوي، النائب عن تحالف ’’الفتح’’ الذي يتزعمه هادي العامري، الأحد (10 شباط 2019)، إن تحالفه وتحالف ’’سائرون’’ بزعامة مقتدى الصدر، شكلا لجاناً ستضع على عاتقها

بغداد اليوم - متابعة

كشفت عضو اللجنة القانونية النائب عالية نصيف، الاحد، 10/ 2/ 2019، عن وجود مادة في الدستور العراقي لو تم تشريع قانون لها ستزيح السياسيين الذين يمتلكون جنسية ثانية.

وذكرت نصيف في تصريح صحفي تلقته (بغداد اليوم)، أن "المادة

بغداد اليوم - متابعة

قال موقع بريطاني ان تجار مدينة الموصل يشغلون الأطفال لجمع الحديد من المبان المفخخة مقابل اجور زهيدة للغاية .

وأوضح موقع "ميدل ايست اي" في تقريره، أن "اصوات فرقعة تصدر عن مخلفات حديدية من خرائب مدينة الموصل ال

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