المرور العامة تعلن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الكاظمية

2019/02/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية المرور العامة،مساء امس السبت، عن المباشرة برفع الكتل الكونكريتية من الكاظمية في بغداد.

وقال مدير السيطرة والمخابرة العميد حيدر رشيد القصاب في بيان تلقته وكالة صدى, انه “تمت المباشرة برفع الكتل الكونكريتية الموجودة في مدخل مدينة الكاظمية من جهة ساحة عبد المحسن الكاظمي للسير القادم من منطقة الاعظمية نزولاً الى تقاطع اسفل الجسر وانعطافا على اليمين باتجاه ساحة عبد المحسن الكاظمي”.

واضاف انه “تم رفع الكتل الكونكريتية في الفلتر الاول، حيث تغير واجب السيطرات في مداخل المدينة الى واجب مرابطة”.

وتابع ان “الكتل الكونكريتية سترفع بالتدريج في بقية السيطرات وهي (ساحة عدن، ساحة جدة، شارع الوزراء شاطئ التاجي، النهرين)”.

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