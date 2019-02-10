شاومي تخطط لتقديم هاتف باربعة حواف دائرية

2019/02/10 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..كشفت تسريبات جديدة اليوم، عن صور تصميم هاتف جديد قيل ان شركة شاومي قدمتها كبراءة اختراع في بلدها الام الصين ، وهي صور تكشف عن تصميم باربعة حواف دائرية تماما .وذكرت التسريبات انه ” لايوجد اي كاميرا امامية على الاطلاق ، وهذا يعني ان الشركة ربما تستخدم تقنية الكاميرا المنبثقه في هذا الهاتف […]

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