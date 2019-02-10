ناينجولان: تصالحت مع إنتر واعترف بأخطائي

2019/02/10 | 10:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر اعترف رادجا ناينجولان، نجم إنتر، أنه وقع في عدة أخطاء منذ بداية الموسم ولم يظهر بالمستوى المعهود، ولكنه أكد تصالحه مع إدارة فريقه وعزمه على استعادة مستواه.

وغاب ناينجولان في فترات عدة عن تشكيلة إنتر، تارة بداعي الإصابات المتكررة، ومرات أخرى بسبب إيقافه كعقاب تهذيبي.

وقال البلجيكي مع "سكاي" بعد لقاء بارما: "أنا أعمل على إظهار الأفضل عندي، بطولتي بدأت بشكل سيء ولم أصل أبداً لأفضل ما أملك".



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وأضاف: "قمت بأخطاء وكانت هناك مشاكل ليست لها علاقة بكرة القدم، قمت بالتصالح مع الإدارة وهم ساندوني ويجب أن أرد ثقتهم".

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⚽️ أول هدف☑️ أول انتصار بالدوري في 2019🔵 ثلاث نقاط غالية لإنتر ميلان في عام 2019 بعد الفوز على بارما بالدوري الإيطالي.



pic.twitter.com/lHR5tZ1FrP— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019تحليل| ديربي مدريد الجديد..



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وأكمل لاعب روما السابق: "لم أصل أبداً لقمة مستواي، حتى اليوم، أريد التحسن، وصلت لثلاثين عاماً ويجب أن أتغير وأتجاهل ما يحدث خارج الملعب".

وأتبع: "في حياتي لم أتعرض لهذا الكم من الإصابات ولكني أتعافى بفضل الجهاز الطبي، سأرد في الملعب، تغيير قصة شعري؟ ربما هي السبب في تحسن الأداء، كان يجب أن أغير شيء".

وصنع ناينجولان هدف إنتر الوحيد في انتصاره على بارما الذي أتى بأقدام لوتارو مارتينيز مساء السبت بالدوري الإيطالي.

ووصل إنتر إلى 43 نقطة في المرتبة الثالثة بالدوري الإيطالي.





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