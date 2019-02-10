العودة إلى المنازل: عراقيون يصلون إلى مناطقهم في القائم بعد سنوات “الاغتراب”

2019/02/10 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة النقل، الأحد، اعادة اكثر من 30 عائلة نازحة من مخيمات منطقة عامرية الفلوجة الى مناطقهم الأصلية في قضاءي القائم وعنه.وقال مدير عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (10 شباط 2019)، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي، وبالتسيق […]

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