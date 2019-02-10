 الحلبوسي إلى القاهرة للمشاركة في جهود رفع السودان من قائمة الإرهاب

2019/02/10 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، بفعاليات البرلمان العربي المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي ورئيس المجلس الوطني السوداني إبراهيم أحمد عمر.وبحسب بيان لمكتب الحلبوسي، تلقى “ناس” نسخة منه (10 شباط 2019) فإن ” البرلمان العربي يعقد جلسة استماع […]

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