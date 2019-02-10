2019/02/10 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/…كشف استطلاع للرأي, أجري أخيراً بأن الغالبية الساحقة من الإيرانيين يؤيدون البرنامجين الصاروخي والنووي.وجاء في استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة “مريلند” الاميركية ومؤسسة “ايران بل” التي تتخذ من كندا مقراً لها، إن “نحو 90 بالمائة من الايرانيين يؤيدون البرنامج النووي ونحو 96 بالمائة البرنامج الصاروخي، رغم ما تحاول الدول الغربية خاصة اميركا الايحاء به […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استطلاع للرأي يكشف تأييد 96 بالمئة من الإيرانيين للبرنامجين الصاروخي والنووي alansaar.

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