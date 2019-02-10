تركيا تسعى لتحويل جبهة النصرة الى حركة سياسية

2019/02/10 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … كشفت مصادر تابعة لما يسمى بالمعارضة السورية، أن تركيا تسعى إلى تحويل “جبهة النصرة” الموالية لتنظيم القاعدة، إلى حركة سياسية.ونقلت قناة سكاي نيوز في خبر تابعته /المعلومة/ عن مصدر ينتمي إلى هيئة التفاوض السورية، إن المخطط التركي، يتضمن دمج مسلحي جبهة النصرة المصنفة تنظيما إرهابيا، ضمن ما يسمى بـ”الجيش الوطني” في […]

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