2019/02/10 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دعت “منظمة رصد الإبادة الجماعية”، إلى محاسبة الجنرالات الذين يقودون “حملة إبادة ضد مسلمي الروهينغا وبقية الأقليات في ميانمار”.وقال رئيس المنظمة، غريغوري ستانتن، في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر الحماية والمسؤولية في ميانمار، بنيويورك، يوم الجمعة الماضي، “حاليا توجد المحكمة الجنائية الدولية، أول شيء يتوجب علينا فعله، هو نبذ الجنرالات، الذين يقودون حملة إبادة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة دولية لمحاسبة “جنرالات ميانمار” بسبب إبادة مسلمي الروهينغا alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة دولية لمحاسبة “جنرالات ميانمار” بسبب إبادة مسلمي الروهينغا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة دولية لمحاسبة “جنرالات ميانمار” بسبب إبادة مسلمي الروهينغا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).