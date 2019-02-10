الحكيم والعبادي يؤكدان ضرورة الاسراع باكمال الكابينة والوصول الى حلول توافقية

2019/02/10 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس تحالف الإصلاح والاعمار، عمار الحكيم مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، استكمال الكابينة الوزارية ودعم البرنامج الحكومي.

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