2019/02/10 | 10:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اتحاد الكرة يحدد موعد الاحتفاء بجميع حكام 2019

10/02/2019 10:21:00 AM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم ، الاحد ، عن تحديدها موعد الاحتفاء بجميع الحكام الذين استحقوا الشارة الدولية لعام ٢٠١٩، بعد اجتيازهم جميع الاختبارات، لذلك سيتم الاحتفاء بهم في قاعة المؤتمرات باتحاد كرة القدم عند الساعة 11:30 صباحا.

وذكر بيان للامين المالي في الجنة لؤي صبحي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "سيتم تقليد الشارات الدولية للحكام الدوليين، الساحات المكشوفة والصالات والشاطئية، بعد ان اجتازوا جميع الاختبارات بنجاح، وسيتم تكريمهم في ضوء اعتمادهم كحكام دوليين لعام 2019، وهذا اقل ما نقدمه لهم ".

واضاف صبحي "يعد هذا التكريم دعما معنويا لهذه الشريحة الدولية التي ستمثل العراق خير تمثيل في أي محفل خارجي، وسترفع اسم العراق عاليا تحكيميا".

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