وزيرة الدفاع الفرنسية تتفقد قوات بلادها في القائم

2019/02/10 | 10:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رووداو – أربيلأجرت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، زيارة تفقدية لقوات بلادها في القائم على الحدود العراقية – السورية.ووصلت بارلي، إلى بغداد، مساء أول أمس الجمعة، لتبحث مع السلطات العراقية مستقبل التعاون العسكري، فيما أصبح تنظيم داعش على أعتاب هزيمة نهائية في العراق وسوريا.وهذه الزيارة، التي تأتي بعد ثلاثة أسابيع من زيارة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، "تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع العراق"، بحسب ما قالت بارلي، حيث التقت حتى الآن بعدد من كبار المسؤولين العراقيين.ويفترض أن يجتمع وزراء دفاع دول التحالف في 15 شباط/فبراير الحالي في ميونيخ بألمانيا، "لتحديد كيف يرغب التحالف، وكيف يمكنه الاحتفاظ بوجود وإمكانية للتدخل، وبأي شكل قد يكون عليه القيام بذلك"، وفقاً لبارلي.

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