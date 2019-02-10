الرفاعي تفتتح قريبا مركز لمرضى التوحد والعلاج الطبيعي

2019/02/10 | 10:40

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شبكة اخبار الناصرية:

أعلنت الإدارة المحلية في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار عن قرب افتتاح مركز لعلاج مرضى التوحد والعلاج الطبيعي في القضاء .





شبكة اخبار الناصرية:أعلنت الإدارة المحلية في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار عن قرب افتتاح مركز لعلاج مرضى التوحد والعلاج الطبيعي في القضاء .وقال رئيس المجلس البلدي سامي محمد لشبكة أخبار الناصرية أن دائرة صحة ذي قار وافقت على طلب الادارة المحلية في القضاء بفتح مركز تأهيل طبي يضم وحدة (لتأهيل مرضى التوحد ) واخرى (للعلاج الطبيعي الفيزيائي) .وبين ان المركز سيكون تابع للمراكز الصحية في قطاع الرفاعي للرعاية الصحية الأولية ، وسيفتتح قريبا في المبنى السابق لاعدادية التمريض .

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