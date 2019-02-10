زلزال بقوة 4.8 يضرب جنوب غرب إيران

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزّ زلزال بقوة 4،8 درجة على مقياس ريشتر محافظة خوزستان بجنوب غرب

ايران فجر اليوم الاحد.

وضرب الزلزال بلدة ايذه على عمق 15 كيلومترا تحت سطح الارض عند

الساعة الثانية و56 دقيقة فجر اليوم.

ولم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر احتمالية لحد الآن.

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