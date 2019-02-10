بعد ترشحها رسميا للرئاسة الأمريكية.. إليزابيث وارن: سنعيد السلطة للشعب

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن إنها ستعيد السلطة للشعب،

وذلك عقب إعلان ترشحها لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2020.

وأعلنت وارن، السيناتور الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس، أمس السبت

9 فبراير / شباط، ترشحها رسميا للرئاسة في الولايات المتحدة

الأمريكية.

وكتبت وارن على "تويتر": "عميق الشكر لكل شخص شارك في الحشد

الجماهيري الخاص بإعلان ترشحي رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية

الأمريكية عام 2020"

وانتقدت السيناتور الديمقراطية، الرئيس الحالي دونالد ترامب قائلة:

"إن الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض الآن ليس هو السبب في عدم

النجاح في بلدنا.



إنه ببساطة أحدث وأشد أعراض ما هو خطأ في أمريكا،

وهو نتاج نظام مزور يدعم الأغنياء والأقوياء، ويصب على الآخرين

الوحل".

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