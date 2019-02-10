مواعيد أبرز مباريات الدوري الايطالي اليوم

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تستكمل اليوم مباريات الدوري الايطالي لموسم في جولتها الثالثة والعشرون.

حيث اليوفي في مواجهة هامة قبل لقاءات دوري الأبطال ضد نادي ساسولو من أجل تحقيق إنتصار جديد في مشواره بالدوري ، بعد أن التعادل في آخر لقاء له ضد نادي بارما.كما يأمل اليوفي في تحقيق إنتصار قبل مواجهة المانيو في دوري الأبطال، بينما يأمل نادي ساسولو في تحقيق نتيجة إيجابية في مشواره.وفي مباراة أخرى يقابل ميلان نادي كالياري في مواجهة قوية يطمح فيها بالوصول إلي المركز الرابع، بعد إنحدر مستوى الفريق بعد تعادلين أمام نادي نابولي وروما علي التوالي.واعيد المباريات حسب توقيت بغداد،ساسولو × يوفنتوس ..



الساعة 8:00 مساء بي ان سبورت 4ميلان × كالياري ..



الساعة 10:30 مساءاً بي ان سبورت 4

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