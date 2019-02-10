أول ملتقى سياحي دولي في السليمانية

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} من المقرر ان يقام ولاول مرة ملتقى سياحي في مدينة السليمانية، بمشاركة العديد من المستثمرين وكبرى الشركات في مجال السياحة من عدة دول.

وقال آرام شواني المتحدث باسم المديرية العامة للسياحة في السليمانية في تصريح صحفي، اليوم الأحد، ان فعاليات الملتقى السياحي الاول تحت شعار {ملتقى النرجس السياحي} ستنطلق يوم 21 شباط 2019 في فندق {غراند ملينيوم}، بمشاركة الشركات السياحية من جنوب ووسط العراق وايران وهولندا ولبنان.واضاف شواني، انه الملتقى سيشهد مشاركة المنتوجات المحلية ومنتوجات تلك الدول، للاطلاع على المجال السياحي في السليمانية وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال السياحة.واشار الى ان الهدف من الملتقى هو تمتين العلاقات مع الشركات السياحية في جنوب ووسط العراق وايران ولبنان وهولندا، حتى تقوم باستقدام السياح الى السليمانية وبالتالي استفادة المستثمرين واصحاب المشاريع من السياحة.انتهى

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