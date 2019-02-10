مادورو يصفع ترامب ويصافح بوتين

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه" أنها نقلت الحسابات المصرفية لمشاريع النفط المشتركة إلى حساب "جازبروم بنك" الروسي.وبحسب وكالة "سبوتنيك"

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