عضو بالزراعة النيابية يدعو لحماية المنتجات المحلية الزراعية

2019/02/10 | 10:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية سلام الشمري، اليوم الأحد، الحكومة لتفعيل قانون حماية الروزنامة الزراعية والمنتجات المحلية بأنواعها .

وقال الشمري في بيان صحفي تلقت

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