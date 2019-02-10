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عودة معمل التجهيزات العسكرية للعمل بعد توقفه منذ 2003

العراقاقتصاد

عودة معمل التجهيزات العسكرية للعمل بعد توقفه منذ 2003

الأحد 10 فبراير 2019 - 10:38

عودة معمل التجهيزات العسكرية للعمل بعد توقفه منذ 2003

أعلن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، اليوم الأحد، عن عودة معمل التجهيزات العسكرية والذي توقف منذ عام 2003، مشيرا إلى أن العمل سيسهم بتشغيل اعداد كبيرة من العاطلين عن العمل.

وقال الزاملي في تصريح صحفي تابعته "الغدير"، إن"المعمل مجهز بأحدث المكائن ذات التقنية العالية ومن المناشئ الرصينة بتنوعه وشموله لجميع التجهيزات الخاصة بالعسكريين لاسيما انتاجه للقيافة العسكرية المخصصة للمراسيم والمناسبات".وأضاف أن "بناية المعمل تتألف من طابقين وتصل طاقته الإنتاجية الى 2000 قطعة يومياً بواقع 6 خطوط للإنتاج مواكبة لأحدث التصاميم وبأنسب الأسعار لاسيما ان الشركة المنفذة للمشروع اعتمدت افضل الأقمشة المستوردة من مناشئ عالمية".واكد الزاملي، ان "المعمل سيوفر جميع التجهيزات العسكرية بكل صنوفها، الى جانب سد حاجة المؤسسات المعنية وتحسين نوعية المنتجات والتجهيزات وتوسيعها وتطويرها بدلا من استيراد هذه التجهيزات من الخارج، فضلا عن الحد من ظاهرة شراء هذه الألبسة وتداولها بشكل عشوائي اذ سيجعل اقتناءها من شريحة الجهات الأمنية والعسكرية حصراً فضلاً عن تشغيله لعدد كبير من العاطلين عن العمل لان العمالة فيه محلية 100 بالمئة".



انتهى...س ح

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