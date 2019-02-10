2019/02/10 | 10:43

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ذي قار تقترب من مرحلة الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الزراعية

تقارير الغدير

ذي قار تقترب من مرحلة الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الزراعية

الأحد 10 فبراير 2019 - 10:30

ذي قار تقترب من مرحلة الاكتفاء الذاتي للمنتوجات الزراعية .

تقرير ..



ياس الخفاجي - ذي قار

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