رغم بلوغها 75 عاما.. سيدة أمريكية تمارس كمال الأجسام

2019/02/10 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيدة تثبت أن العمر دوما مجرد رقم فرغم بلوغها الخامسة والسبعين إلا أنها أصبحت بطلة في اللياقة البدنية وكمال الأجسام.

السيدة الأمريكية لم تكتف بممارسة تلك الرياضات بل أصبحت تدرب الراغبين في الاهتمام بلياقتهم البدنية بدءا من الثامنة عشر وحتى الثمانين من العمر.

تبلغ إيريس ديفيس من العمر 75 عاما ولكنها لا زالت تحتفظ بنشاطها كانها في العقد الثاني من عمرها.

تعمل ديفيس بأحد الصالات الرياضية بولاية فلوريدا الأمريكية، وتعطي نصائح للشباب حول الصحة واللياقة.

تقول ديفيس انها تستقبل متدربين في الـ80 من العمر، وإنها دائما تخبرهم دوما أنه طالما استطاعت فعل ذلك فهم بالتأكيد يستطيعون.

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