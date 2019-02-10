2019/02/10 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

وصل وزير الاعمار والبلديات والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاحد، برفقة عدد من النواب الى مدينة الموصل.





وقال مراسل “النور نيوز”، ان “وزير الاعمار والبلديات والاسكان وصل الى مدينة الموصل برفقة عدد من نواب محافظة نينوى”.





وأضاف انه “كان في استقبال الوفد محافظ نينوى نوفل العاكوب ومدراء الدوائر البلدية والخدمية في مبنى ديوان المحافظة”.





انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. وزير الاعمار والبلديات والاسكان يصل برفقة عدد من النواب الى الموصل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. وزير الاعمار والبلديات والاسكان يصل برفقة عدد من النواب الى الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).