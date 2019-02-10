النائبة المسارّي: تشرف على فحوصات اكساء الشارع في بغداد بالتنسيق مع الجهات التنفيذية

2019/02/10 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأشرف مكتب عضو مجلس النواب النائبة عائشة المسارّي، على كشف الشارع المحاذي للخط السريع زقاق 52 في منطقة الصليخ مع الجهات التنفيذية من اجل اعداد واكساء الشارع المذكور.

وذكر بيان لمكتب المساري تلقى “النور ينوز” نسخة منه ان ذلك “جاء ذلك بعد متابعة حثيثة من قبل عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة المسارّي قبل اشهر عدة وبالتنسيق مع امانة بغداد ودائرة مشاريع بغداد واستحصال الموافقات لكشف واكساء الشارع الخدمي المحاذي للخط السريع زقاق 52 لغرض القياسات والتدقيق وبرفقة الكوادر الهندسية من دائرتي مشاريع بغداد وبلدية الأعظمية”.

واكدت المساري ان “الية تنفيذ اكساء الشارع سيكون خلال فترة قريبة بعد لقائها امينة بغداد ذكرى علوش واستحصال الموافقة بالادراج وبالتخصيص المالي والمباشرة”.

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