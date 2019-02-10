اليوم..خمس مباريات في دوري الكرة الممتاز

2019/02/10 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تنطلق اليوم الاثنين، منافسات الاسبوع السادس عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم باقامة خمس مباريات.وقال مدير لجنة المسابقات في اتحاد الكرة شهاب احمد في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، لكرة القدم تنطلق اليوم باقامة خمس مباريات، حيث سيواجه النجف فريق الشرطة على ملعب […]

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