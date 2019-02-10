الإعلان عن تفاصيل الملتقى المصري «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

2019/02/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الملتقى الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة في الفترة من 15-22 فبراير-شباط 2019.

المؤتمر يحمل عنوان “أولادنا القادرون باختلاف” ويهدف لدمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وتحسين حياتهم على أرض الواقع.

وقال سهير عبد القادر، رئيس الملتقى: “لدي فخر كبير بأبنائنا الذين تدربوا بمهارة لمدة عام كامل وأصبحوا ينافسون الأجانب، وكلما نشركهم في المجتمع سيصبحون أفضل”.

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