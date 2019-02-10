لجان من البيشمركة والجيش ترفع تقارير عن متنازع عليها بأربع محافظات

2019/02/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تقوم اللجان الميدانية المشتركة التي شكلتها وزارتي البيشمركة والدفاع بزيارات ميدانية، اليوم الاحد، للمناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى.

وقال اللواء قارمان كمال نائب رئيس الاركان للعمليات في وزارة البيشمركة خلال حديث متلفز ان اللجان الميدانية التي شكلتها وزارتي البيشمركة والدفاع لتعزيز التعاون والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش ستقوم، اليوم الاحد، بزيارة الى المناطق المتنازع عليها في محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى.

واضاف انه تم تحديد موعد اسبوع لانهاء عمل اللجان الميدانية، وستقوم تلك اللجان برفع تقارير عن الاوضاع الميدانية في تلك المناطق الى اللجنة العليا.

واوضح ان "اللجنة العليا ستقوم بدراسة التقارير التي ستقدم من اللجان الميدانية، وسنرى كيف سيكون التنسيق المشترك لان بعض المناطق تحتاج الى نشر قوات اضافية وبعضها يحتاج الى تقليل القوات وكيف ستكون العمليات المشتركة، وكل هذا سيكون بناء على تقارير اللجان الميدانية".

واشار الى انه وبعد الانتهاء من دراسة التقارير الميدانية ستقوم الجنة العليا باصدار القرارات اللازمة حول تعزيز وتقوية التنسيق والتعاون المشترك بين قوات البيشمركة والجيش.

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