قمة انكليزية بين مانشستر سيتي وتشلسي في البريمرليغ

2019/02/10 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه مانشستر سيتي مساء اليوم الاحد ضيفه تشيلسي، على ملعب “الاتحاد”، في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم .

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